Programação de natal da Prefeitura de Votuporanga segue até dia 22

A programação diária pode ser conferida nas redes sociais da Prefeitura de Votuporanga pelo @prefvotuporanga

Começou nesta segunda-feira (12/12) e segue até o dia 22 de dezembro a programação cultural de fim de ano preparada pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga. A abertura foi marcada pela entrega da chave da cidade pelas mãos do prefeito Jorge Seba ao papai noel, na Concha Acústica.

Assim como já se tornou tradição, a chegada do papai noel foi precedida pela apresentação da Banda Zequinha de Abreu, comandada pelo Maestro Tuca, com o repertório composto por músicas orquestradas e cantadas, de vários estilos e ritmos, desde o clássico ao popular e também músicas de grupos que marcaram época de cantores nacionais e também sertanejos.

Na sequência, o Festival de Danças do Balé Municipal com o tema “A Amazônia Dança”, foi apresentado no palco da Concha Acústica com coreografias inspiradas em animais da região amazônica. Os alunos fazem parte do projeto coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga com aulas gratuitas oferecidas no Ginásio Mário Covas e no CSU. O projeto conta com várias turmas e oferece aulas nos períodos da manhã e da tarde, em diversos horários.

Nesta terça-feira (13/12), a dupla Luckas & Thiago apresenta o show musical “Cultura Pop-Rock” com músicas de bandas clássicas que marcaram geração através de sucessos do rock, pop-rock anos 80, 90 e 2000 de bandas consagradas no cenário nacional como Paralamas do Sucesso, J. Quest, RPM, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Capital Inicial, Los Hermanos e Skank. A apresentação conta com apoio do Programa Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Na quarta-feira (14/12), haverá apresentação de Balé Clássico da Clínica de Estética e Saúde Alessandra Rocha com o nome “Lua – Um ser de Luz”. O espetáculo de dança é inspirado no folclore brasileiro “Vitória Régia”, que narra a lenda indígena e amazônica, da índia que se afogou após se inclinar no rio para tentar beijar o reflexo da lua. O projeto conecta a linguagem dos estilos de dança, contemporânea e o neoclássico e também é realizado com o apoio do Programa Bolsa Cultura 2022.

A programação diária pode ser conferida nas redes sociais da Prefeitura de Votuporanga pelo @prefvotuporanga. As apresentações serão concentradas na Concha Acústica para aproveitar também o movimento da região central da cidade com a abertura noturna do comércio. “Aproveitamos a visita da população de Votuporanga e região no nosso comércio para apresentarmos os nossos talentos e darmos continuidade na formação cultural do nosso público”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Durante todos os dias, o papai noel estará na casinha instalada na Praça Dr. Fernando Costa, junto com a decoração preparada pela Secretaria da Cultura e Turismo. De segunda a sexta o bom velhinho atenderá das 19h às 22h; no sábado (17/12), das 9h às 13h; e no domingo (18/12), das 19h às 22h.