‘Programa’ vira extorsão e ameaças para jovem hospedado em hotel

Garota não apareceu, exigiu pagamento adiantado e, após vítima negar, passou a ser ameaçada

O que era para ser um ‘programa’, acabou virando dor de cabeça, ameaças e extorsão para um jovem de 22 anos neste sábado (6). A vítima estava hospedada em um hotel do bairro Vila Redentora, entrou na internet (ele não se recorda o site) no início da noite e combinou “serviços sexuais” com uma garota de programa. De acordo com o boletim de ocorrência, ela retornou mensagens pelo WhatsApp utilizando um número com DDD 041.

Depois de negociar, fecharam o programa por R$ 250 e o combinado era de que a moça fosse até o referido hotel. Mas ela não apareceu e passou a exigir o pagamento adiantado. A vítima, no entanto, se negou a pagar antes porque não era este o combinado. Depois disso, números estranhos começaram a entrar em contato com o jovem (um DDD 034 e outro 018), exigindo que pagasse o programa.

Os criminosos disseram à vítima “que possuíam dados pessoais dele e dos familiares e os utilizariam para prejudicá-los caso não fizesse o pagamento”. Apavorado pelas ameaças, o rapaz fez duas transferências via Pix para chaves aleatórias (contas de pessoas físicas, um nome feminino e outro masculino). Os valores enviados foram de R$ 400 e R$ 1,1 mil, respectivamente.

Um terceiro número com DDD 018 tentou novo contato com a vítima, mas foi bloqueado antes mesmo de trocar qualquer tipo de mensagens. O caso foi encaminhado para a delegacia correspondente a área dos fatos, que vai investigar. Por Rafael Rossi – Gazeta de Rio Preto