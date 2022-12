Segundo a Delegacia de Homicídios, da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), investigações apontaram que o suspeito já tinha sido preso em flagrante com uma pistola calibre 9 mm. Logo em seguida, ele foi liberado. Em outubro, o homem foi baleado, foi socorrido e encaminhado ao HB, onde permanece internado.

Com a perícia balística na arma apreendida com o suspeito ficou comprovado que a pistola foi utilizada nos três crimes. Com isso, a Polícia Civil comprovou a participação do suspeito.

O primeiro assassinato aconteceu no dia 18 de fevereiro, em uma casa noturna no bairro Jardim Paraíso, onde um homem de 22 anos foi baleado e morreu. O outro caso aconteceu no dia 28 de abril, em que outro homem de 31 anos foi baleado no bairro Fraternidade. Na ocasião, a vítima foi atingida por ao menos 12 tiros e não resistiu. O último caso ocorreu em 23 de junho, no Aroeira 2, onde um homem de 43 anos também morreu após ser baleado.

Nos três crimes, o suspeito agiu da mesma forma: ele e outro comparsa passaram pelos locais em uma moto e atiraram.