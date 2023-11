No local, os militares se depararam com as uma mulher identificada posteriormente por T.D.N.F de 33 anos, e um homem F.S.F também de 33 anos, sendo informado pela mulher, que momentos antes, tiveram uma discussão, onde seu marido a ameaçou dizendo que iria matá-la. Ao ser questionado, o homem negou, e alegou que sua esposa quem lhe ameaçou dizendo que iria atear fogo em sua pessoa.

Diante dos fatos, e das versões de ambas as partes, os militares os conduziram até o distrito policial para serem tomadas as devidas providências de polícia judiciária.

Já na delegacia, por sua vez, a mulher de 33 anos, disse a autoridade policial, que é casada com o acusado há dois anos. Segundo ela, durante a madrugada deste sábado (18), após uma discussão em razão de ciúmes, ele a ameaçou dizendo; “Você esta me traindo, vou te espancar”.

Por sua vez, o homem de 33 anos, disse que é casado com sua esposa há cerca de dois anos e, durante a madrugada, observou quando ela enviava mensagens para uma pessoa desconhecida através do aplicativo WhatsApp. Neste momento, ele pediu para que ela mostrasse a tela do seu telefone celular, pois queria ver com quem ela estava conversando, contudo, a esposa negou seu pedido dizendo que não iria mostrar.

Diante disso, iniciou-se uma discussão, onde ela o ameaçou dizendo que iria atear fogo em sua pessoa ou mandaria alguém para matá-lo. Ainda segundo ele, sobre a ameaça alegada por ela, declarou que em momento algum a ameaçou dizendo que iria espanca-la. Após ser orientado ele também optou-se em representar criminalmente contra a esposa pelo crime de ameaça.