Produtor rural entrega 170 quilos de repolho para Santa Casa de Votuporanga

José Antônio Gianezi, de Cosmorama, fez doação para o Hospital, pensando em ajudar os pacientes que tanto precisam

Da chácara Bom Jesus, em Cosmorama, diretamente para as refeições dos pacientes da Santa Casa de Votuporanga. José Antônio Gianezi é um produtor rural que se dedica a fazer o bem, destinando uma parte de sua colheita para entidades.

Nesta segunda-feira (20/9), ele fez sua primeira doação para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. “Eu já ajudo diversas instituições, mas dessa vez optei por contribuir com a Santa Casa. Essa será a primeira colaboração de muitas”, contou o agricultor.

Foram entregues 170 quilos de repolho para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Eu já precisei do atendimento do Hospital e foi ótimo, o que me motivou ainda mais a ajudar”, disse.

O nutricionista João Carlos Bragato ressaltou a importância da doação. “Para ajudar na recuperação da saúde dos nossos assistidos, oferecemos todos os nutrientes de uma dieta equilibrada. As verduras e legumes são importantes e essas colaborações nos auxiliam nesta demanda”, frisou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o apoio. “Cada contribuição significa muito para os nossos pacientes, contribuindo na qualidade e humanização dos atendimentos. Nosso muito obrigado para José Antônio Gianezi, que demonstra solidariedade e amor ao próximo”, concluiu.