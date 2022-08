Neste ano, evento volta ao formato presencial; serão realizados, simultaneamente, os congressos de Iniciação Científica, Pós-Graduação e de Professores

A Unifev abriu as inscrições para o XVII UNIC (Congresso de Iniciação Científica). O evento, destinado aos alunos e egressos do Centro Universitário de Votuporanga, será realizado no dia 08 de novembro, na Cidade Universitária. Simultaneamente ao UNIC, também ocorrerão o XIII Congresso de Professores e o VI Congresso de Pós-Graduação.

Os eventos têm o objetivo de divulgar as atividades de pesquisa desenvolvidas por universitários, egressos e professores da Unifev, tais como trabalhos de Iniciação Científica e de Conclusão de Curso (TCC), projetos de mestrado, doutorado e demais estudos.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Pesquisa, Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia, a participação oferece certificação, que pode ser inserida no currículo, e a inscrição é isenta de taxas.

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/unic2022, até o dia 04 de novembro. O prazo final para submissão de trabalhos é 23 de setembro.

O regulamento, as normas e demais procedimentos para a submissão de trabalhos estão disponíveis no link citado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999.