PRF, BAEP e GCM utilizam cães pra combater tráfico de drogas na BR 153

Nos dias 14 e 16 de março, o combate ao crime realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi reforçado por policiais militares do BAEP e guardas da GCM de São José do Rio Preto, especialistas em fiscalização com cães de faro. A “Operação Cães de Guarda” foi realizada na base da PRF de Rio Preto, no km 69 da BR 153, das 7 às 11 horas da manhã.

De acordo com a PRF, nos dois dias de operação, dois homens foram presos com mandado de prisão em aberto. Um deles era procurado por receptação e outro por roubo. Eles estavam em dois dos ônibus fiscalizados pelos policiais.

Na manhã desta quinta-feira (16/03), um homem de 35 anos foi preso por transportar 24 quilos de maconha em um ônibus que fazia a linha Florianópolis/Belém. A droga foi encontrada com o auxílio do cão de faro.

No encerramento das atividades, a operação apreendeu, aproximadamente, meia tonelada de roupas importadas irregularmente. A responsável pela carga disse aos policiais que estava levando as roupas para revenda em um centro popular de compras na capital paulista.

Números da “Operação Cães de Guarda”:

15 ônibus fiscalizados

216 pessoas fiscalizadas

3 detidos

24 quilos de maconha apreendidos

500 quilos de roupas apreendidas

Gazeta do Interior