Foragido há 15 anos, agricultor condenado por manter ex-companheira em cárcere privado em Pedranópolis é preso

Ary Hernandez Castijo, o agricultor que ganhou as manchetes em 2008 após ser denunciado por manter a ex-companheira em cárcere privado por cerca de 18 anos, foi preso nesta quarta-feira, 04, em uma operação conjunta entre a Delegacia de Investigações Gerais de Fernandópolis e a Polícia Civil de Itajá, Goiás.

Ary era procurado pela Justiça pelos crimes contra liberdade sexual, estupro e porte ilegal de arma de fogo, já que na propriedade rural, a polícia apreendeu revólveres, uma espingarda e munições.

O caso chocou a região na época de sua revelação. Castijo mantinha sua ex-companheira em situação análoga à escravidão no município de Pedranópolis, região de Fernandópolis. As ameaças eram feitas sob a mira de uma arma de fogo, tornando a situação ainda mais alarmante. A denúncia original foi feita pela mãe da vítima, que alegou ser impedida de visitar a filha e as netas. Para assegurar que a mulher não saísse do sítio onde moravam, era o próprio Castijo quem levava as crianças à escola.

Após sua primeira prisão, Castijo conseguiu a liberdade e, desde então, evadiu-se da Justiça, tornando-se foragido por 15 anos. Seu paradeiro, porém, foi descoberto e a prisão efetuada na cidade de Aporé, comarca de Itajá, Goiás.

Agora, ele enfrenta uma pena de mais de 40 anos de prisão em regime fechado, conforme determinação judicial. Este é um desfecho para um dos casos mais emblemáticos de violência doméstica e cárcere privado registrados na região nos últimos anos.