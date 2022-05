PRF apreende 260 kg de maconha após perseguição na BR 153

A Polícia Rodoviária federal em Rio Preto (SP) apreendeu nesta segunda-feira (9) 260 quilos de maconha que estavam embalados em tabletes. O motorista do veículo que transportava a droga seguia pela rodovia sentido Onda verde (SP) quando foi abordado pelo PRF que deu ordem de parar durante fiscalização de rotina.

A princípio, o condutor, que estava acompanhado por uma mulher de 28 anos, obedeceu à ordem de parada, mas quando os policiais determinaram que ele abrisse o porta malas, o condutor acelerou e evadiu-se, iniciando uma perseguição que só terminou na estrada vicinal de Ipiguá/SP. A mulher foi presa no local, enquanto o homem abandonou o veículo e fugiu pelo canavial.

No porta malas e no interior do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, totalizando 260kg da droga. Após buscas nas imediações, com o apoio do helicóptero Águia da PM de Rio Preto e de viaturas também da Polícia Militar, o motorista do veículo foi localizado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Rio Preto, os dois suspeitos estão na carceragem da PF.