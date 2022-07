Criminosos armados voltaram a agir em Frutal. Um casal de empresários foi roubado em uma residência na Rua Senador Gomes, no Centro, por volta de 6h da manhã desta sexta-feira (29).

A casa pertence ao empresário Fahd Hazime. No momento do roubo, também estavam no imóvel sua esposa Chamisse e uma funcionária – que havia acabado de chegar para o trabalho.