Preso segundo suspeito de roubar casal de idosos

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Rio Preto, prendeu o segundo suspeito de roubar um casal de idosos na Vila Maceno. O crime aconteceu no dia 4 de fevereiro deste ano.

Os ladrões armados invadiram a casa das vítimas e renderam também seus cuidadores. Todos foram rendidos e mantidos sob grave ameaça.

De acordo com a Deic, o homem de 26 anos foi preso na casa dele, em José Bonifácio. A camiseta que ele usava no dia do crime, identificada por meio de câmeras de segurança e R$ 1,5 mil foram apreendidos.

O comparsa dele, de 25 anos, também morador de José Bonifácio, já está preso temporariamente. Ele já tinha passagens por crime contra o patrimônio.

A dupla segue detida e responderá por roubo qualificado.

Gazeta de Rio Preto