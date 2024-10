Dr. Celso Penha Vasconcelos e o Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon conheceram as instalações da instituição e discutiram possíveis formas de colaboração

Na manhã desta quinta-feira (dia 3), o Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Dr. Celso Penha Vasconcelos, e o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, realizaram uma visita institucional ao Recanto Tia Marlene (Afupace), em Votuporanga – SP. O encontro, teve como objetivo conhecer as instalações da instituição e discutir possíveis formas de colaboração, reforçando o compromisso da Unifev com a responsabilidade social e o desenvolvimento comunitário.

Durante a visita, o Dr. Celso se mostrou sensibilizado com o trabalho desenvolvido pelo Recanto e reforçou sua disposição em contribuir. “É impossível não se comover com o impacto positivo que o Recanto Tia Marlene gera na vida dessas crianças, jovens e adultos. Nosso dever, enquanto instituição de ensino, vai além de formar profissionais, queremos fazer a diferença na comunidade”, declarou o presidente.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou a importância da inclusão social e a responsabilidade que a Universidade tem em contribuir com projetos de impacto. “Nosso papel vai além dos muros da instituição. Queremos colaborar ativamente com as entidades assistenciais como o Recanto Tia Marlene, que transforma vidas e promove a dignidade. A Unifev está à disposição para desenvolver ações conjuntas, trazendo o apoio de nossos alunos, professores e toda a nossa comunidade acadêmica”, afirmou Gastaldon.

A vice-presidente do Recanto Tia Marlene, Maria de Lourdes Moraes, agradeceu a visita e ressaltou a importância da parceria já existente com a Unifev. “A presença do Dr. Celso e do Dr. Osvaldo aqui hoje, é um grande passo para nós. Ficamos imensamente gratos por esse apoio e por saber que a Unifev está comprometida em contribuir de forma tão significativa” , disse Malu.

Ela destacou ainda que, parcerias como essa possibilitam a ampliação dos serviços oferecidos para a comunidade, melhorando a qualidade no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e autismo.

Sobre o Recanto Tia Marlene (Afupace)

Fundada em 22 de janeiro de 1996, a Afupace – Associação Fraterna da União dos Pais e Amigos das Crianças Especiais “Recanto Tia Marlene”, é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, múltipla e autismo.

Atualmente, o Recanto Tia Marlene atende cerca de 80 pessoas, oferecendo suporte integral de segunda a sexta-feira, por 8 horas diárias. A instituição é subsidiada por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além de contar com doações e eventos beneficentes para a manutenção de suas atividades.