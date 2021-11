Capacitação será realizada no dia 08 de dezembro, a partir das 13 horas; Inscrições já estão abertas pelo site

A graduação em Gastronomia da UNIFEV promoverá o ‘Festival Gastronômico – Receitas de Natal’, neste fim de ano. A atividade será realizada no Laboratório de Práticas Gastronômicas, no Campus Centro da Instituição, a partir das 13 horas, do dia 08 de dezembro.

A capacitação é aberta aos alunos e à comunidade e será aplicada pela Profa. Esp. Dreysa D`Antonio Borges Araújo. Ao todo, a extensão conta com 30 vagas disponíveis, em que os participantes receberão, além do aprendizado, certificação pela atividade.

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/festgastro21, até o dia 03 de dezembro. O valor do investimento é de R$ 40, que pode ser parcelado em até três vezes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/ WhatsApp (17) 3405-9990.