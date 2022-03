Um casal e o genro foram inocentados pela Justiça de Votuporanga da acusação de estupro de vulnerável.

Os pais e o rapaz foram alvo de processo por causa de relações do jovem com a filha do casal, que na época tinha 12 anos de idade.

Pela lei, esse tipo de namoro é considerado estupro. Como os pais consentiram o relacionamento, também foram acusados.

Ontem (21), o juiz do caso inocentou todos e determinou o arquivamento do processo.