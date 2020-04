A obra contemplou a instalação de galerias de águas pluviais em trechos da Rua das Bandeiras, Avenida Antônio Augusto Paes e Rua Ceará. A Rua Sergipe, entre a Ceará e a Paraíba, também contou com melhorias da malha asfáltica para complementar os trabalhos.

Cerca de 460 metros de tubulação do tipo PEAD (polietileno de alta densidade) foram utilizados na obra. A instalação seguiu em linha dupla com capacidade de escoamento da água de 7m³ por segundo. O material é moderno e mais resistente a corrosão, com baixa rugosidade que proporciona maior capacidade de vazão. É a primeira vez que ele foi utilizado em galerias de águas pluviais em Votuporanga. Mais leves e flexíveis que os tubos comuns, os tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) ainda possuem longa vida útil e excelentes características hidráulicas.

“É uma honra concluir mais um compromisso do nosso Governo sendo cumprido. Importante ressaltar a participação da Saev Ambiental nesta obra, com destinação de recursos aprovados pela Câmara de Vereadores”, disse o Prefeito João Dado.