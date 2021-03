Presidente da Câmara pede ao prefeito Jorge Seba sistema take away e drive thru no comércio

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Serginho da Farmácia conversou na manhã desta terça-feira, dia 9, com o prefeito Jorge Seba e pediu a possibilidade de promover algumas mudanças no decreto municipal que prevê o fechamento do comércio para o público.

Em sua conversa com o prefeito Seba, Serginho argumentou que o comércio em geral tem sofrido duro golpe neste período de pandemia com o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais e demissão de funcionários.



Neste sentido, através de uma solicitação feita por Serginho ao prefeito Seba para flexibilizar algumas regras para o comércio. Caso seja aceito pelo chefe do Executivo, lojas em geral, restaurantes, pizzarias, padarias e mercearias poderão vender os seus produtos e entrega-los aos seus clientes dentro do veículo. Ou seja, o comerciante (funcionário) poderá levar o produto até o veículo do cliente, este, não poderá adentrar o estabelecimento comercial.



A liberação da retirada de produtos pelos clientes direto nas empresas, seja na porta ou seja com a entrega no carro, é uma reivindicação dos comerciantes em geral para amenizar os prejuízos do comércio.



O Decreto do Executivo prevê apenas (no momento) serviços Delivery (entrega em casa). O pedido do Presidente desta Casa de Leis é para o comércio possa vender os seus produtos levando até o cliente na porta do estabelecimento, não podendo deixar o seu veículo.



Serginho acredita que o sistema take away poderia colaborar muito para as empresas não perderem tanto suas vendas e, sem aglomerações e com as efetivações dos protocolos de segurança, não traria prejuízo na ação de fechamento que está ocorrendo.