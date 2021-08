“Saúde que dá Prêmios”: ganhadores são da Vila América

Moradores são da Rua Paraíba e foram contemplados com uma televisão e dois celulares da campanha

A Santa Casa de Votuporanga conta há anos com a campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida em parceria com a TV Unifev e Saev Ambiental. Por meio da iniciativa, a população pode contribuir pela conta de água e concorrer a televisão e celulares todos os meses e a um carro zero quilômetro por ano e, principalmente, ajuda o Hospital, que é o único que atende o SUS – Sistema Único de Saúde na cidade.

Para participar, basta fornecer dados do endereço de sua residência e indicar o valor que desejar a partir de R$ 5. Essa doação será utilizada nas despesas, permitindo a melhora dos atendimentos e serviços oferecidos.

Na campanha, é sorteado o ganhador principal e os vizinhos da direita e esquerda, que contribuem, são premiados. Para mostrar a transparência de todo o processo, ela conta com um programa que é exibido pela TV Unifev, canal 53.1.

Neste mês, os sortudos são da Rua Paraíba, no bairro Vila América. Marlene Naime recebeu uma televisão. “Minha mãe já colaborava e eu continuei com auxílio por achar muito importante. A Santa Casa é uma Instituição muito séria, que socorre Votuporanga e outras localidades e acho fundamental contribuir porque eu também já precisei e fui muito bem atendida”, disse.

Geny Ferreira Gomes foi contemplada com um celular. “Eu gosto de participar, ainda mais para ajudar o Hospital. Uma grande surpresa eu ganhar, muito obrigada”, afirmou. Elisabete Cristina de Lima também ganhou um celular. “Contribuo há mais de 12 anos com a Instituição, porque um pouco de cada um faz toda a diferença na assistência”, falou Elisabete.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou a importância da “Saúde que dá Prêmios”. “É por meio de ações contínuas como essa que nosso Hospital pode melhorar cada vez mais. Dessa forma, em nome da Diretoria, convido a população da cidade para contribuir, pois o valor é pequeno e fácil de ser doado, já que é debitado junto com a conta de água. Contamos com a participação de todos os nossos votuporanguenses e aproveito e deixo também registrado a nossa gratidão a todos aqueles que já contribuem, afinal, vocês estão ajudando a salvar vidas”, finalizou.

Como ajudar

Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e doar o valor que desejar, a partir de R$ 5. Você também pode receber uma ligação do Telemarketing da Santa Casa. Outras informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.