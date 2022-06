Grupo Gramadão doa veículo zero km para o Fundo Social sortear para entidades assistenciais de Votuporanga

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e o prefeito Jorge Seba reuniram as entidades assistenciais na manhã desta quarta-feira (22/6) para anunciar a conquista de um carro 0km doado pelos empresários Valmir, Kátia e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão.

A campanha denominada Ação entre Amigos fará o sorteio deste carro e a renda arrecadada pela venda dos cupons será revertida para as entidades, com objetivo de contribuir na manutenção das atividades sociais desenvolvidas pelas instituições.

O veículo será sorteado no dia do aniversário da cidade, 8 de agosto, durante a programação da Expo Show Votuporanga 2022 que será realizada entre os dias 5 e 8 de agosto no Centro de Eventos “Helder Galera” com shows gratuitos de Cesar Menotti e Fabiano, Fernando e Sorocaba, Luan Santana e Boate Azul com Gian e Giovani e Edson e Hudson.

Os cupons serão vendidos por cada entidade, no valor de R$ 10,00. “Faremos a confecção dos cupons e entregaremos a todas as entidades, sem qualquer custo para as instituições. Cada uma ficará com o recurso arrecadado pela venda de seus cupons, desta forma, quanto mais cupons a entidade vender, maior será o valor arrecadado. Foi uma maneira de ajudarmos na arrecadação de recursos para as entidades que tanto contribuem no atendimento das famílias mais carentes da nossa cidade”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.

A vereadora Sueli Friósi, presente no anúncio, parabenizou os empresários e a Prefeitura pela iniciativa. “Não tenho palavras para expressar a gratidão por essas pessoas de coração bondoso que temos na nossa cidade. A começar pelo ‘casal coração’, Rose e Jorge, e pelos empresários Valmir, Kátia e Silvia que sempre se unem para ajudar as entidades a se fortalecerem nessa rede do bem”.

O prefeito Jorge Seba agradeceu a doação da família Dornelas e falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pelas entidades. “Uma das motivações principais do nosso governo é a área social. Esse gesto é uma ação benemérita. O olhar carinhoso de vocês e também de todas as entidades faz bem a todos nós”, disse o prefeito aos empresários e às entidades presentes.

O empresário falou sobre a motivação em contribuir com a campanha. “Sou admirador do trabalho voluntário desenvolvidos por todas as entidades, principalmente nessa época que estamos vivendo. Parabéns pela dedicação de todos vocês”, disse Valmir Dornelas.