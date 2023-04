Emoção e gratidão marcam a posse da nova diretoria da Santa Casa de Votuporanga

Além da cerimônia de posse, foi anunciada a acreditação ONA, colocando o Hospital em um seleto grupo de Santas Casas do Brasil

Na sexta-feira (14/4), a Santa Casa de Votuporanga iniciou mandato da nova diretoria do biênio 2023/2025. A cerimônia também marcou o aniversário de 73 anos da Instituição, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

O empresário Amaro Ricardo Queiroz Rodero assumiu a provedoria do Complexo, sucedendo o advogado Carlos Roberto de Biazi. O evento contou com a presença das mais altas autoridades de Votuporanga, dentre elas o prefeito Jorge Seba, o presidente da Câmara, Daniel David, em nome do Legislativo, e o juiz José Manuel Ferreira Filho, em nome do judiciário.

O deputado estadual, Carlão Pignatari também participou do ato, assim como o promotor de justiça Eduardo Martins Boiati e Edson Rogatti, que é presidente da Federação das Santas Casas e assessor especial do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, além do Superintendente técnico da ONA (Organização Nacional de Acreditação), Dr. Péricles Góes da Cruz e o atual presidente do Conselho Administrativo, Dimas Geraldo.

Dr. Biazi foi o primeiro a discursar. Ele elencou algumas conquistas em seu biênio. “Quando assumi a provedoria, duas obras estavam em etapas terminais como a Ala Pediátrica e a área de Recursos Humanos. Inauguramos esses investimentos e sabíamos que o Hospital tinha outras demandas. A Santa Casa é uma entidade das mais respeitadas e que reúne condições diferenciadas, atendendo a população e região. Iniciamos a reforma da Ala F, e com recursos da comunidade, captamos verbas com eventos e leilões, arrecadando quantia significativa de quase R$1 milhão”, destacou. Também foram citados a ampliação do Centro Cirúrgico, a criação do aplicativo Santa Casa Votu, em parceria com a Prefeitura, entre outros.

Ele desejou as boas-vindas para a nova diretoria. “Agradeço muito a oportunidade de ter sido provedor da Santa Casa e a possibilidade de desempenhar um trabalho em regime de anonimato para pessoas carentes que precisam de um atendimento de saúde. Agradeço ao apoio dos meus amigos diretores, dos meus colaboradores com os quais fiz amizades que certamente vou levar para a vida toda. Cumprimento o Amaro com a certeza de que o nosso hospital está em boas mãos”, disse.

Discurso do novo provedor

Por sua vez, o novo provedor destacou a missão da Instituição. “Nós estamos aqui para acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós e queremos não só manter, mas aumentar ainda mais, nossa referência na prestação de serviços de saúde. Estou aqui multiplicarmos talentos, habilidades e desenvolvermos nossa Instituição e para contarem comigo 24 horas na semana, porque juntos somos mais”, afirmou.

Amaro ressaltou a importância do Hospital no contexto regional. “Somente no ano passado, foram 275 mil atendimentos, sendo 65 mil de urgência e emergência e 12.200 internações; 662 mil exames; 8.560 cirurgias, além de 3 mil outros procedimentos. E, sem dúvida, somos a melhor opção de saúde para a população de Votuporanga e região”, enfatizou.

Conselho Administrativo

Já o presidente do Conselho Administrativo, Dimas Geraldo, destacou a participação dos voluntários no desenvolvimento da Instituição. “Estamos celebrando 73 anos da instituição que tanto fez e faz por Votuporanga e região. Uma trajetória marcada pela dedicação de todos com um objetivo comum: a saúde do coletivo. Uma instituição que começou com a iniciativa de pessoas voluntárias e abnegadas e que se desenvolve diariamente graças ao trabalho e atuação exemplar de colaboradores, médicos, parceiros, fornecedores, voluntários, diretores, irmandade e conselho”, falou. Ele agradeceu ainda a diretoria de 2021/2023 e se colocou à disposição da nova composição.

Carlão

O deputado estadual falou de seu orgulho em ser votuporanguense e ter um dos melhores hospitais do Brasil em sua cidade. “Ajudar a Santa Casa é um dever de todos nós, como hoje essas pessoas estão aqui voluntariamente trabalhando para o Hospital eu também dedico o meu mandato a tentar cada vez mais trazer recursos para que a Instituição esteja sempre atendendo o nosso povo. Para você ver as entidades da região todas com problemas, ameaçando de fechar, greves e a Santa Casa de Votuporanga, graças a Deus, há muitos anos, desde lá atrás com o Walter Trindade, começou essa renovação do Hospital e veio passando com vários e vários provedores, tenho certeza que o Amaro será um grande provedor”, afirmou.

Fehosp

Edson Rogatti, Presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp e assessor do Estado, enalteceu a Instituição. “A Santa Casa de Votuporanga, das 409 existentes em São Paulo, é a única que tem o complexo hospitalar completo, com foco na Atenção básica, Hospital, Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), Farmácia de Alto Custo, plano de saúde, todo interligado. Modelo de gestão de saúde em Votuporanga”, enfatizou.

Judiciário e MP

Em seu pronunciamento, o juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, José Manuel Ferreira Filho, ressaltou que a Santa Casa é patrimônio de Votuporanga. “E como votuporanguense que sou, tenho muito orgulho da Instituição. Fico feliz em saber que, ao longo destes anos, foi gerida por pessoas renomadas com alto nível e muita competência. Não é à toa que a Instituição é referência para região”, disse.

Já o promotor Eduardo Martins Boiati destacou que a Santa Casa nasceu de um sonho e se renova a cada dia, em prol da vida. “Aqui as pessoas nascem, se curam, passam pelas maiores dificuldades, alegrias e tristezas. Temos uma legião de anjos, o milagre acontece todo dia e não ocorre apenas nas mãos dos médicos, enfermeiros, assistenciais, mais da administração, diretoria, que faz milagre atrás de recursos. Se depender da vontade das pessoas que estão aqui, o sonho vem se renovando pelos excelentes antecessores e agora com Amaro”, frisou.

FEV

O vice-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Claudio Romeiro, também discursou. “A Unifev é parceira da Santa Casa com muito orgulho, juntos formamos profissionais de saúde, com o curso de Medicina, que é referência no Estado. Temos muito orgulho de fazer Votuporanga cada vez melhor, conte sempre conosco”, falou.

Prefeitura

Já o prefeito Jorge Seba reforçou seu apoio. “Nós sabemos que a Santa Casa tem uma diretoria e um provedor de altíssima qualidade, está passando o bastão, pode se dizer assim, para outro provedor de mesma qualidade. A cidade está bem servida. Sabe que pode contar sempre com a Prefeitura de Votuporanga e enquanto eu estiver lá vou dar todo apoio a nossa querida Santa Casa”, disse.

Câmara

O presidente da Câmara, Daniel David, que também é Relações Institucionais do Hospital, enalteceu os profissionais da Instituição e a comunidade, sempre atuante. “Estou há 14 anos como colaborador e falando também como vereador dessa parceria que só dá certo porque ela existe. Infelizmente, não é assim em todos os lugares, mas somos felizardos por ter uma Santa Casa diferenciada, um atendimento com os melhores do Brasil. É exemplo e modelo de SUS, é orgulho para nós ser votuporanguense e ter uma Santa Casa nesse porte”, completou.

ONA

Durante a cerimônia, a Santa Casa recebeu o certificado de Acreditação ONA nível Pleno, a colocando em um seleto rol de instituições do Brasil. A ONA certifica as instituições de saúde no Brasil que adotam práticas de excelência em gestão e assistenciais que levam à melhoria contínua do cuidado para o paciente.

A Instituição votuporanguense é a segunda da região com tal título e a 16ª Santa Casa do país. “A Santa Casa teve um crescimento muito bonito. Eu vejo uma Instituição excepcional, tenho certeza que todo esse processo de certificação representou atenção carinhosa, com excelência, com participação de todos os colaboradores e alta liderança, além de direção. Parabéns por conquistar uma certificação internacional, fazendo parte de um seleto grupo de hospitais do país, menor ainda quando se trata de Santa Casa. Motivo de orgulho para vocês e para nós, da ONA”, frisou.

Diretoria

Além de Amaro, a nova diretoria conta com os seguintes integrantes: 1º vice-provedor o empresário Carlos Humberto T. Marão e 2º vice-provedor o conhecido Valmir Antônio Dornelas. Fazem parte da diretoria ainda Luiz Fernando Góes Liévana (1º tesoureiro); Francisco Pignatari (2º tesoureiro); Euclides Facchini Neto (3º tesoureiro); Arthur Arado Anzai (1º secretário); Elaine Regina Franciscato Rodolfo (2ª secretária) e Alexandre Donizete Guilherme (3º secretário).

Integram ainda a diretoria como convidados: Olívio Scamatti Filho, Eliane Baltazar Godoi, Dr. Carlos Roberto Biazi; Celso Penha Vasconcelos; Adauto Cervantes Mariola; Marcos Antônio Garcia; Luiz Alberto Mansilha Bressan; Eduardo Pardo da Costa; Waldecy Bortoloti; Nasser Marão Filho e Marcelo Madrid.