Vereador Meidão manifesta pesar por falecimento de ex-secretário de Logística e Transportes de SP, João Octaviano Machado Net

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso pediu a palavra, no inicio da sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (23/01), para manifestar o seu pesar pelo falecimento no domingo (22/01), do ex-secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, aos 64 anos em São Paulo.

A pedido de Meidão foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma a ele, junto a outros nomes, moradores de Votuporanga, falecidos recentemente.

Em breve fala, Meidão lembrou que João Octaviano fez muito pela nossa região, especialmente quando atendeu pedido direto do vereador, em 2019, e autorizou a realização da obra que deu fim ao conhecido “Trevo da morte”, que liga a rodovia Péricles Belini a Parisi,.com alterações na rotatória e novos dispositivos de segurança. “O ex-secretário participou de um evento com público como nunca havia se visto nesta Casa de Leis, com a presença de prefeitos de toda a região e do deputado Carlão. Ele cumpriu a palavra ao receber em mãos o nosso pedido de melhorar a segurança no trevo. De lá pra cá, aquele local que foi cenário de tantas tragédias não teve mais registros de mortes”, destaca Mehde Meidão.