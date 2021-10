Lar dos Velhinhos de Jales comemora o Dia do Idoso com programação diferenciada

A música “Envelhecer” de Arnaldo Antunes é um poema sobre a terceira idade e retrata bem o que ela significa. A seguir alguns trechos para falar da importância e a benevolência da velhice.

“A coisa mais moderna

Que existe nessa vida é envelhecer

A barba vai descendo

E os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer

….

Não sei porque essa gente

Vira a cara pro presente e esquece de aprender

Que felizmente ou infelizmente

Sempre o tempo vai correr”

No dia 01 de outubro comemorou-se o Dia Internacional do Idoso, que foi criado em 1991 pela Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo da data é chamar atenção da sociedade para as questões do envelhecimento, dando destaque a necessidade de proteção e cuidados a eles.

Com esse mesmo propósito, a equipe do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, promoveu uma semana recheada de atividades e interações, que aconteceu de maneira interna, apenas com a presença dos moradores do lar, funcionários e diretoria.

“Valorização da pessoa idosa, esse é o principal intuito da nova diretoria do lar. A semana veio para proporcionar mais alegria, satisfação, e mostrar para cada um deles a importância que eles têm para a sociedade, bem como, incentivando o protagonismo da pessoa idosa, tendo uma participação ativa, capazes de exercer papéis no cenário social”, destacou Nilmar Donini, coordenador.

A semana que teve inicio no dia 27 de setembro e foi até o dia 02 de outubro contou com um cardápio diferenciado, brincadeiras como torneio de bilhar com premiações, atividade rítmica, passeata, tarde da beleza, missa e muito mais. Os idosos aproveitaram todos os momentos.

“Queremos agradecer a confiança e contribuição da sociedade que tornaram essa semana possível. Evidencio também a população, políticos, autoridades, por estarem sempre ajudando a entidade com doações. Precisamos muito da ajuda de todos”, finalizou Nilmar Donini.