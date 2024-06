Prefeitura lança módulo de adoção de pets no aplicativo Conecta Votuporanga

Ferramenta está disponível nas lojas App Stores e Play Store.

Adotar um animalzinho de estimação nunca foi tão fácil e descomplicado. A Prefeitura de Votuporanga lançou, nesta segunda-feira (10/6), o módulo “Adote um Pet” no aplicativo Conecta Votuporanga. Desta forma, o novo serviço passa a integrar os que já estão disponíveis na plataforma e na palma da mão, como, por exemplo, atendimentos da Ouvidoria, IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, serviços da Saev Ambiental, do Procon, Informe Dengue, Vagas de Emprego, Notícias e diversos outros.

Ao clicar na opção de adoção, o interessado pode conferir a lista dos cachorros e gatos que estão disponíveis à espera de um lar e dar andamento aos processos legais para levar o animal para casa.

O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível nas lojas App Store e Play Store. É inovação, conectividade, responsabilidade social e sustentabilidade no modo on. Você pode ter ainda mais informações da Prefeitura no site ou nas redes sociais pelo @prefvotuporanga.

CPVA

O CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal) possui, atualmente, cerca de 100 animais, entre cães e gatos, esperando pela adoção responsável. Até o momento, 716 animais já passaram pelo local e encontraram um lar para viver.

O CPVA está localizado às margens da Estrada Municipal VTG 342, próximo ao Centro de Zoonoses, no 6º Distrito Empresarial.