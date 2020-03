Uma internauta “flagrou” neste domingo, uma cobra Sucuri saindo do lago do Parque da Cultura de Votuporanga.

“Bom por já te presenciado várias vezes pessoas pulando pra nadar, ou para pescar, ou até mesmo para pegar bolas q acabam caindo na lagoa do Parque da Cultura, achei necessário vim passar uma informação e ALERTA-LOS, pois muitas crianças frequentam esse lugar, inclusive ela estava perto do parquinho de areia das crianças.

Ontem eu e meu namorado vimos uma sucuri na borda da Lagoa, ficou um bom tempo la, tentou subir para a grama mas por ter acabado de se alimentar (provavelmente algum pato, ou filhote das capivaras q tem la, ou até um peixe bem grande) acho q ela nao conseguia subir totalmente por estar pesada, e entao voltou para a água e ficou la”, disse keety Briito.

POLÍCIA AMBIENTAL:

A Polícia Ambiental de Votuporanga informou que a cobra está em seu habitat natural, mas, poderá ser retirada do lago do Parque da Cultura e levada para outra área mais segura. E ainda que os pescadores e os usuários do parque tenham maior cuidado, caso veja a Sucuri, entrar em contato imediatamente cm a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros.