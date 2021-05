Número reflete na unidade de pronto atendimento, que está com seis pacientes à espera de um leito para tratamento da doença.

De acordo com a Santa Casa, a UTI está com 100% de ocupação, enquanto a enfermaria apresenta 110%.

Com o aumento da demanda, na sexta-feira (21) o município registrou a morte de um paciente de 66 anos que esperava por um leito no hospital.

A Secretaria de Saúde do estado disse que a situação atual é melhor do que no pico da segundo onda da doença, com queda de 46% nos pedidos de transferências e que continua se dedicando para salvar pacientes, inclusive com intensificação de ações.

G1