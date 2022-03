Prefeitura de Votuporanga realiza força-tarefa para limpeza e manutenção do CSU

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Equipes de diversas Secretarias Municipais estão envolvidas no trabalho que teve início nesta segunda-feira (28/2)

A semana começou com muito trabalho para as equipes de serviços de limpeza e manutenção da Prefeitura de Votuporanga. Homens e máquinas das Secretarias Municipais da Cidade, de Obras e Serviços Urbanos, de Esportes e Lazer e da Educação estão empenhados em uma força-tarefa para executar um amplo trabalho de limpeza no Centro Social Urbano (CSU), onde fica o Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”.

Diversas ações estão sendo executadas como roçagem, poda de árvores e manutenção em geral. A energia elétrica no ginásio também foi restabelecida após o local ter sido alvo de furto de fiação. Desta forma, a Secretaria de Esportes e Lazer comunica que a quadra está disponível para ser utilizada pela comunidade, sob agendamento, assim como ocorria anteriormente. Interessados em obter mais informações podem entrar em contato com a Secretaria, pelo telefone (17) 3406-2321. A reserva é realizada apenas presencialmente, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.