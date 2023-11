O menino de 11 anos que comeu lagartixa frita voltou a ser internado em uma unidade de saúde após passar mal, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A mãe conta que ele segue com sintomas de infecção, como desidratação, vômito e diarreia. O animal foi preparado pela mãe da madrasta dele.

Raquel de Souza, mãe do menino, disse que ele estava passando mal novamente desde segunda-feira (20). Na terça, ele foi levado novamente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Ele está passando mal com diarreia e mal estar, fraqueza, dor de cabeça devido a essa infecção. A flora intestinal dele está toda bagunçada devido ao tanto de bactéria que tem no corpo dele. Foi isso que o médico explicou”, disse. O g1 não conseguiu contato com a madrasta e a mãe dela até a última atualização dessa reportagem.