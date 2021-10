Saev Ambiental orienta a população sobre o consumo consciente de água

Praticar o uso racional da água não significa deixar de consumi-la, mas de rever as formas da sua utilização. Reduzir o consumo, diminuir desperdícios e reaproveitá-la – como no caso da água eliminada pela máquina de lavar roupas, são estratégias que podem ser facilmente adotadas pela população para um consumo mais equilibrado e consciente. A Saev Ambiental reforça essas medidas como forma de poupar a água potável do planeta e de ajudar a preservar os mananciais.

Antecipando-se ao rigoroso período de estiagem do qual a região atravessou neste ano, a Autarquia conseguiu conter o racionamento de água em Votuporanga. Em janeiro deste ano, o prefeito Jorge Seba, durante o seu primeiro mês de gestão estabeleceu à Saev a estruturação de um sistema de interligação entre os poços profundos como tentativa de evitar o racionamento. Deu certo. De lá para cá, os poços da Zona Norte, Sul, Sudeste e Centro (no qual encontra-se a ETA – Estação de Tratamento de Água) passaram a se conectar, e mais que isso, este processo poupou a utilização da água captada pela Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”.

“Hoje podemos afirmar que a interligação dos poços foi a grande responsável para que o município não estabelecesse o racionamento de água. A fase mais crítica passou, embora ainda assim, é de suma relevância frisar que a água é um recurso finito, e independentemente do período climático, as medidas para o uso adequado da água precisam ser incorporadas constantemente na rotina das pessoas”, ressaltou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.

Permanecer atento ao gasto hídrico dos produtos e serviços que consome é uma outra atitude importante de consumo consciente de água.

Confira algumas dicas para um consumo consciente de água:

– Tomar banhos mais curtos e, sempre que possível, fechar o chuveiro. Evite as duchas de alta pressão;

– Ao escovar os dentes, lavar o rosto ou mãos, manter a torneira fechada;

– A descarga deve sempre ter sua válvula regulada;

– Organizar a louça antes de lavá-la. Use uma bacia para deixar os utensílios de molho, para amolecer os resíduos;

– Reutilizar a água que sai da máquina de lavar para fins não potáveis;

– Não utilizar mangueira para lavar carros ou regar plantas;

– Utilizar vassoura para limpar calçadas;

– Prestar atenção e consertar eventuais vazamentos na sua casa.