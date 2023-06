Prefeitura de Votuporanga divulga nova modalidade esportiva

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Aulas gratuitas disponibilizadas para pessoas a partir de nove anos

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Ninjutsu. As aulas e matrículas serão realizadas no Centro Social Urbano (CSU), que fica na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, Jardim Santos Dumont, aos sábados, das 16h30 às 17h45, e aos domingos, das 15h às 17h30.

Podem se inscrever pessoas com idade a partir de nove anos. É necessário apresentação de documento de identificação (RG) e estar acompanhado dos pais.

O esporte

O Ninjutsu, também conhecido pelo termo Ninpō, é uma arte marcial japonesa que surgiu a partir da necessidade do emprego de espiões (Ninja) durante o período medieval japonês (século VI). Consiste num conjunto de técnicas que capacitavam os agentes a agir em todas as situações num campo de batalha.

Fundamentos

O Ninjutsu é uma arte marcial não competitiva e uma ciência marcial que oferece um meio de treinamento que coloca corpo, mente e espírito juntos, essencial para o desenvolvimento do ser humano, colocando o homem em harmonia com a natureza, derrotando suas próprias ineficiências, melhorando sua autoconfiança e a capacidade de viver

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer ou pelo telefone (17) 3426-1200.