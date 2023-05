Referências nacionais do judô visitam Votuporanga

Visita Kenzo Matsuura (sensei 8º Dan) e Yoshiyuki Shimotsu (sensei e 7º Dan) estiveram na cidade para visitar amigos do judô

Importantes referências do judô nacional estiveram em Votuporanga ontem, quando conversaram com amigos, imprensa e relembraram histórias da prática da modalidade na cidade.

Kenzo Matsuura (sensei 8º Dan) e Yoshiyuki Shimotsu (sensei e 7º Dan e coordenador dos exames de graduação da Federação Brasileira de Judô), estiveram no município ontem, quando foram recepcionados pelo votuporanguense Walter Ocamoto (4º Dan). Para se ter ideia da importância dessas pessoas na modalidade, existem somente quatro nomes com o 9º Dan do Brasil, portanto eles estão somente um pouco abaixo.

Kenzo e Yoshiyuki tem laços com o judô de Votuporanga dos áureos tempos da Academia de Judô Cerejeira, do professor Nozumo Abe, que foi um dos grandes precursores e também um dos responsáveis por popularizar o judô em Votuporanga e em todo o Estado de São Paulo. Inclusive eles vieram também para visitar Hidehito Otuki (7º Dan), que, após o falecimento de Abe, assumiu a responsabilidade de continuar os ensinamentos do esporte na Academia de Judô Cerejeira, como o novo sensei.

Em passagem pela redação do jornal A Cidade, Kenzo e Yoshiyuki lembraram histórias antigas, mas também falaram sobre o judô atual. “Quando nós começamos, há cerca de 50 anos, era um pouco diferente, porque o judô não era apenas um esporte, mas sim praticamente uma forma de vida. Já hoje é considerado como um mero esporte e uma fora de ganhar dinheiro”, apontou Yoshiyuki.

Ele lembrou que é de uma época em que nunca se pensava em ganhar dinheiro com a modalidade. “A ideia sempre foi espalhar as diretrizes do judô para que todos agissem como cidadãos de bem. Esses sim são os ensinamentos do judô”, acrescentou.

O coordenador dos exames de graduação lembrou que muitas academias fecharam as portas durante a pandemia do novo coronavírus, porém várias já reabriram. Ele vê um bom caminho para a modalidade nos próximos anos.

Nos grandes tempos do judô na cidade, os campeonatos Nozumo Abe trouxeram nomes importantes da modalidade para o município, como Aurélio Miguel (campeão olímpico), Rogério Sampaio (campeão olímpico), Edinanci Silva, Tiago Camilo (medalhista olímpico), entre outros.

Kenzo Matsuura frequenta Votuporanga há muitos anos, já participou de vários torneios Nozumo Abe e ministrou cursos. “Tenho muitas e boas recordações da cidade, tanto é que viemos agora rever os amigos”, falou.

Kenzo Matsuura, Hidehito Otuki, Yoshiyuki Shimotsu e Walter Ocamoto

