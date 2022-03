Votuporanguense 2 x 1 Desportivo Brasil – Alvinegra ainda mantém chances de classificação

Já o Dragão ainda luta contra o rebaixamento

Resultado mantém o Votuporanguense na luta por uma vaga na próxima fase

Na tarde desta quarta-feira, Votuporanguensee Desportivo Brasil se enfrentaram pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A3, na Arena Plinio Marin, em Votuporanga.

Em campo melhor para o Votuporanguense que venceu pelo placar de 2 a 1 e segue vivo na luta por uma vaga na próxima fase, chegando aos 16 pontos. Já o Desportivo Brasil segue sua luta contra o rebaixamento, com apenas 11 pontos somados.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com o Votuporanguense com o domínio da posse de bola, mas sem conseguir oferecer muitos riscos. A primeira chance de gol veio apenas aos 20 minutos, quando Erick Salles recebeu na área e ajeitou para Bruno Moura chegar batendo, mas a bola explodiu na zaga.

Na segunda chegada do CAV, saiu o gol. Vinicius Diniz cruzou na área, a bola passou por Marlon, mas Léo Santos apareceu no segundo pau para empurrar para as redes, fazendo 1 a 0.

A primeira chegada de perigo do Desportivo Brasil foi só aos 34 minutos, mas a cobrança de falta de Kayo foi direto pela linha de fundo. O time visitante voltou a assustar aos 48 minutos. Anderson bateu falta para a área e Ayrton desviou na segunda trave, mas Talles defendeu com o pé direito.

SEGUNDO TEMPO

Logo aos três minutos, o Desportivo Brasil teve boa chance de empatar. Victor Adame acionou Gustavo Queiroz em velocidade, ele cortou a marcação, mas se desequilibrou e acabou chutando fraco e para fora.

Em busca do empate, o Desportivo Brasil chegou novamente com perigo aos seis minutos. Gustavo Quieroz recebeu e bateu cruzado, mas Talles fez boa defesa. Aos oito minutos, Raynan bateu falta na área, mas a bola passou por todo mundo, dando trabalho para Talles, que tirou para escanteio.

O CAV só chegou ao ataque na etapa final aos 30 minutos. Matheus Reis deixou dois para trás em jogada individual e bateu cruzado, mas Thiago fechou o ângulo e defendeu com os pés. No lance seguinte, aos 31 minutos, Léo Santos fez jogada pela esquerda e encontrou Matheus Reis, mas Thiago trabalhou bem novamente.

Aos 33 minutos mais uma chance desperdiçada por Matheus Reis, novamente parando em Thiago. E quando o CAV era melhor no jogo, foi o Dragão quem marcou. Aos 36 minutos, Victor Adame serviu Sávio na área e ele deixou tudo igual.

Mas não deu nem tempo dos visitantes comemorarem. Logo em seguida, aos 38 minutos, Lé Santos cobrou escanteio e encontrou Paulo Henrique sozinho, que de cabeça, fez 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Ambos voltam a campo no próximo sábado, às 15h, pela 14ª rodada. O Votuporanguense visita o Olímpia, enquanto o Desportivo Brasil recebe o Nacional.

futebolinterior.com.br

foto: Rafael Bento/CAV