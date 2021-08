Benefício mensal será de R$535 e mulheres fazem parte do público prioritário; critérios de seleção devem ser consultados no site do programa A Prefeitura de Votuporanga aderiu ao “Bolsa Trabalho”, uma iniciativa do Governo Estadual em parceria com municípios cadastrados no programa que visa promover a retomada de emprego e renda, lançado na última terça-feira (17/08) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A região de São José do Rio Preto, a qual pertence Votuporanga, é a maior em quantidade de municípios que aderiram ao programa, com 96 participantes. O programa contou com o intermédio do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari. Com investimento de R$80 milhões destinados aos municípios integrantes e 30 mil vagas disponíveis para a população desempregada, o programa vai oferecer bolsas no valor de R$535 mensais aos cidadãos que prestarem serviço em órgãos públicos municipais e estaduais, dando prioridade a mulheres. O benefício, que poderá ser pago por cinco meses consecutivos, possui carga horária total de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, além de um curso de qualificação profissional, que será oferecido aos participantes, e apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Interessados em participar e obter mais informações sobre critérios de seleção devem acessar, de 23 a 29 de agosto, o link https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ e clicar no ícone referente ao “Bolsa Trabalho”. Após isso, a seleção ocorrerá até 4 de setembro e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.