Sucesso da 5ª edição do Dragon Fight rende homenagem na Câmara Municipal

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

“O dia 5 de agosto de 2023 foi histórico para Votuporanga, que se tornou o centro das artes marciais, com a realização do evento DRAGON FIGHT 5, realizado na Concha Acústica e aberto para a comunidade”

A quinta edição do evento de lutas marciais Dragon Fight realizada no último dia 5, com grande sucesso de público e organização, rendeu homenagens na Câmara Municipal de Votuporanga.

Na noite desta segunda-feira, dia 21, o Legislativo votuporanguense prestou homenagem aos atletas, competidores, comissão organizadora e parceiros do evento que reuniu um grande público na Concha Acústica de Votuporanga.

Por meio de iniciativa do presidente da Câmara Municipal – vereador Daniel David, os envolvidos na idealização do evento foram homenageados com voto de congratulação aprovado por unanimidade em plenário pelos demais vereadores.

O voto de congratulação foi lido durante a sessão ordinária e entregue ao organizador do evento, o mestre em lutas marciais Edivino Lisboa, da Academia Dragon de Votuporanga.

Conforme a justificativa do vereador Daniel David, o evento foi destaque nacional, com aproximadamente 10 mil pessoas passando pela Concha Acústica e dezenas de milhares de visualizações durante e após a transmissão ao vivo pelas plataformas digitais.

Para o autor da homenagem “o dia 5 de agosto de 2023 foi histórico para Votuporanga, que se tornou o centro das artes marciais, com a realização do evento DRAGON FIGHT 5, realizado na Concha Acústica e aberto para a comunidade.

Considerando que o evento foi destaque nacional, com aproximadamente 10 mil pessoas no local, e dezenas de milhares de visualizações durante e após a transmissão ao vivo pelas plataformas digitais.

Considerando que quem esteve à frente da realização do evento foi o querido mestre EDIVINO LISBOA, uma figura lendária nas artes marciais, com sua liderança visionária, nosso mestre “Divino”, como é carinhosamente conhecido, Faixa Preta 4ºDan e multicampeão, é destaque por seu compromisso inabalável com o esporte e seu papel inspirador para gerações de atletas.

Considerando que o DRAGON FIGHT 5 recebeu lutadores de renomadas academias de todo o Brasil e transformou Votuporanga em um ponto de encontro para os amantes do esporte. Os atletas que protagonizaram as 12 lutas intensas, repletas de reviravoltas e momentos memoráveis, reconheceram o DRAGON FIGHT como um dos eventos mais prestigiosos do país, graças ao seu ambiente empolgante, alto nível técnico e valores que transcendem o octógono.

É válido ressaltar que a presença massiva do público, encheu a arena de energia e vibração, com pessoas de todas as idades ali prestigiando atletas de alto nível.

Considerando que para a realização do evento, os organizadores contaram com o apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e os veículos de comunicação parceiros que foram fundamentais para tornar possível tamanho espetáculo marcial.

Ressaltamos ainda que a belíssima iniciativa da Prefeitura de incorporar o evento DRAGON FIGHT ao calendário oficial comemorativo aos 86 anos da cidade, destacou o compromisso de Votuporanga em fomentar competições esportivas de alto nível.

Desta forma, é notório que além do espetáculo das lutas, a noite de combates buscou ressaltar os valores que as artes marciais representam, como coragem, disciplina e respeito. Mais que um evento esportivo, o DRAGON FIGHT 5 garantiu a importância de valores para a vida, como, superação e unidade, consolidando-se numa celebração do esporte.

Dentro desse contexto, apresentamos a presente propositura no sentido de consignar em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO a todos os envolvidos para a realização do DRAGON FIGHT 5, em nome dos organizadores: MESTRE EDIVINO LISBOA – IDEALIZADOR E PRESIDENTE DO DRAGON FIGHT, CRYSTIAN GARCIA – PRODUTOR, DÉBORA IANES E RAFAEL IANES – COMUNICAÇÃO E MARKETING, RAFAELA LISBOA E CRISTINA LISBOA – ORGANIZAÇÃO; AOS ATLETAS HENRIQUE DOMINGUES, ADRIEL PEREIRA, LUCAS LOLATA, NATTAN NOVAK, MARCOS GABRIEL, PAULO HENRIQUE, FABIANO RODRIGUES, JORGE CYBORG, THIAGO TIWI, JOSÉ ATHYLA, CAVEIRA SILVA, SERGIO LEAL, JOSÉ BENEDUZI, LEANDRO WASP, GEL SILVA, JEFERSON CAPONE, ANDERSON BOYCA, LUCAS RAFAEL, JHONNY KLEVER, CARRASCO, MARCOS LOLATA, FABRÍCIO IRON MAN, JOSÉ LUIZ MONTANHA, BLACK PANTER; E DOS COLABORADORES DA ACADEMIA DRAGON – MARCELO DE JESUS MOREIRA, , LUANA DE JESUS SILVA, NATAL LUCAS BERGAMIN DOURADO, EMERSON WATANABE, BRUNO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PABLO CESAR TAVARES DOS SANTOS, LUDIMILA CRISTINA BRAGA ALVES, LARISSA MACHADO, JESSICA PEREIRA DA SILVA, MARCELO LIMA DE BRITO, MATHEUS FREIRE VIAN, DOUGLAS DE FREITAS FORESTO, ISABEL CÂNDIDO PEREIRA FORESTO, MARCOS MEDALHA, APARECIDO SANCHES, LEANDRO CÁCERES PINTO, MARCOS VINICIUS CAETANO MACHADO JUNIOR, VITOR TOSCHI, JOÃO VITOR MARTIN DA SILVA, JOÃO VICTOR SANTOS DE SOUZA, RONNY HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIN, LORENILSON RIBEIRO GOMES, RAFAEL TIAGO MASQUIO PUGLIA, FRANK RICARDO BARBOSA DA SILVA, LUANA DA SILVA PARRA, MARIA ANTÔNYA KIKUMITSU MARTINS.