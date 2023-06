Votuporanga recebe Roteiro Esportivo do SESC na próxima quarta-feira

Goleira Bárbara Barbosa, vice-campeã mundial e eleita a melhor goleira da série A1 do Brasileiro na categoria, participará de bate-papo no Ginásio “Mário Covas”

O Ginásio Mário Covas de Votuporanga receberá, na próxima quarta-feira (28/6), mais uma edição do Roteiro Esportivo Sesc, desta vez, com a goleira Bárbara Barbosa, vice-campeã mundial e eleita a melhor goleira da série A1 do Brasileiro na categoria. Alunos dos projetos esportivos da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura participarão do bate-papo que também será aberto a todo público interessado, a partir das 9h.

O Roteiro Esportivo é parte integrante das ações do Sesc em comemoração ao Mundial de Futebol Feminino 2023. A ação é uma parceria com os Sincomércios e Prefeituras, atendendo crianças de escolas públicas, universitários e público em geral.

De acordo com o Sesc, estes encontros têm um papel muito importante na estimulação à prática das diversas modalidades esportivas, pois consegue levar um recorte do esporte como algo prazeroso que pode melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento social.