Vizinho que matou adolescente de 14 anos vai a júri popular

A Justiça de Araçatuba decidiu que o réu Daniel Gaspar Barbosa, acusado de assassinar a adolescente Julia Maria de Lima Barbassa Mendes, de 14 anos, vai a júri popular. O Tribunal do Júri está marcado para a próxima quarta-feira, dia 21.

Julia foi assassinada a facadas na manhã de 19 de janeiro de 2019, na casa dela, enquanto dormia. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital particular da cidade.

No IML (Instituto Médico Legal), os médicos constataram que a adolescente levou cinco facadas nas regiões da cabeça, pescoço e axila. Nos exames também foram encontrados sinais de estrangulamento. O homem tentou fugir no dia do crime, mas foi localizado e preso no bairro Ivo Tozzi.

ACUSAÇÃO

Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público afirma que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança, “uma vez que o denunciado acreditava que a vítima e sua família eram caguetas, isto é, que estariam informando às autoridades que ele era foragido da justiça”.

Segundo a Promotoria, o crime foi perpetrado por meio cruel, já que o denunciado, de porte bem mais avantajado que a vítima, adolescente, causou nessa intenso e desnecessário sofrimento ao agredi-la diversas vezes, além de lhe desferir quatro golpes de facas, “revelando malvadez e brutalidade fora do comum”.

Para o MP, o denunciado utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, já que surpreendeu a vítima no momento em que ela estava dormindo, isto é, despreparada, desarmada e sem possibilidade de qualquer reação.

JUSTIÇA

Na decisão, o juiz de Direito Danilo Brait afirma que a decisão mais aprofundada sobre o caso caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, ou seja, à sociedade.

“Portanto, tenho que as provas produzidas até então são suficientes à pronúncia do acusado nos moldes da denúncia, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme competência constitucionalmente fixada”.