Santa Casa de Votuporanga recepciona lideranças de Cosmorama

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Provedor e vice, Luiz Fernando Góes Liévana e Carlos Roberto Biazi, estiveram em reunião com o prefeito Luis Fernando Gonçalves (Bigo)

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou as lideranças de Cosmorama nesta quinta-feira (23/9), para uma reunião. O motivo foi valorizar ainda mais a parceria com o município, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana e o vice Carlos Roberto Biazi receberam o prefeito Luis Fernando Gonçalves (conhecido como Bigo); além do vice-prefeito Nelson Narciso da Silveira Junior; da diretora municipal de Saúde, Aparecida Eugenia Garcia Gardini e do presidente da Câmara, Renam Dias da Silveira.

Participaram ainda do encontro o diretor da Santa Casa, Marcos Antônio Garcia, além do administrador Angelo Jabur Bimbato e Daniel David (Relações Públicas do Hospital).