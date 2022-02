Prefeitura de Valentim Gentil abrirá inscrições para processo seletivo

A Prefeitura de Valentim Gentil informa sobre a abertura de processo seletivo Nº 01/2022 para contratação temporária de inspetor de alunos. No total são oito vagas disponíveis e mais o cadastro reserva.

A carga horária semanal é de 40 horas, sendo o salário de R$ 1.839,84.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem ter ensino médio completo; ser brasileiro nato ou naturalizado; ter até a data da contratação, idade mínima de 18 anos; estar quite com as obrigações eleitorais; estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovada por avaliação médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura; entre outros requisitos estabelecidos em edital disponível no site da Prefeitura.

As inscrições serão feitas exclusivamente por formulário disponibilizado a ser preenchido na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Valentim Gentil, localizada na Rua Cidadão João Novaes, nº7-47– Centro, Valentim Gentil/SP, nos dias 17, 18, 21 e 22 de fevereiro de 2022, no período das 8h às 17h. O candidato deve apresentar documentos pessoais (RG, CPF e/ou CNH) e cópia do comprovante ou histórico escolar de conclusão do Ensino Médio.

A prova escrita será realizada no dia 06 de março de 2022, na E.M.E.F. “Vicente Santoro”. A abertura dos portões será às 07h30, e início das provas às 08h00, impreterivelmente. O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, além de um documento com foto original.

A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade de uma Comissão vinculada às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.