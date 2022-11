Arrecadação foi feita durante a XXI Semana de Comunicação e Linguagens (Semancol), realizada entre os dias 24 e 27 de outubro na Unifev

Alunos e professores do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev realizaram, no último dia 3, a entrega de 206 litros de leite para entidades assistenciais de Votuporanga. O alimento foi arrecadado durante a XXI Semana de Comunicação e Linguagens (Semancol), que aconteceu entre os dias 24 e 27 de outubro.

A coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, afirmou que a atividade fez parte das ações de responsabilidade social do curso. “Além de proporcionar a troca de conhecimento entre alunos e palestrantes, a nossa semana acadêmica sempre esteve ligada às causas sociais e esse ano não seria diferente. A inscrição para participar do evento poderia ser 5 litros de leite, e a adesão foi muito boa”, disse. As entidades Lar São Vicente de Paulo e Casa da Criança receberam 103 litros cada.

O encarregado operacional do Lar São Vicente de Paulo, Baltazar dos Santos, agradeceu as doações. “Ficamos muito contentes em receber esses litros de leite da Unifev, que sempre foi uma grande parceira da entidade. Dependemos de ações solidárias, então, estamos muito gratos”, afirmou.

O gestor da Casa da Criança de Votuporanga, Marcos Graciliano, também enalteceu a parceria com o Centro Universitário de Votuporanga. “É de extrema importância recebermos essa doação da Unifev, que sempre nos ajuda com nosso trabalho”, finalizou