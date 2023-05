Prefeitura de Macedônia e CDHU realizam sorteio de 75 casas

A Prefeitura Municipal de Macedônia, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), realizará nesta quarta feira, 24, o sorteio presencial das 75 casas que estão sendo construídas na cidade. Será a partir das 14h, na Praça da Matriz.

Os inscritos no programa de moradias deverão depositar suas senhas em uma urna para concorrer ao sorteio direto no local. O objetivo dessa iniciativa é beneficiar famílias que necessitam de uma moradia, resultado de um trabalho de parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, cujas tratativas estão em andamento desde 2021.

Dentre as autoridades presentes no evento incluirão o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, o Diretor de Engenharia e Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, o Superintendente de Atendimento Habitacional do Interior, Marcelo Hercolin, o gerente regional de São José do Rio Preto, Osvaldo Carvalho, e a possível presença do vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramuth.

O prefeito Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis enfatizou a prioridade de sua gestão em garantir o bem-estar dos munícipes e proporcionar uma boa qualidade de vida.

“Esse sorteio das moradias é um passo importante nesse compromisso, beneficiando as famílias de nossa cidade”, finalizou.

Com essa parceria entre a prefeitura e a CDHU, espera-se que o programa de moradias em Macedônia seja um exemplo de sucesso na promoção do acesso à habitação adequada e na melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas.