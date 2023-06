Defesa Civil alerta para chuvas fortes e contínuas esta semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta a população para um período de chuvas intensas que atingirá principalmente a faixa leste do estado, a partir desta terça-feira (13) e permanecerão até sexta-feira (16).

Segundo dados divulgados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) do Estado, há condições de chuvas fortes e contínuas, e moderadas, acompanhadas de descargas elétricas e fortes rajadas de vento, com risco para transtornos como: deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas e raios. Portanto, destaca-se a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis.

O destaque e atenção ficam voltados para Baixada Santista, Litorais Sul e Norte e Vale do Ribeira, onde as chuvas serão fortes e contínuas. Na Capital, Região Metropolitana de São Paulo e Sorocaba a previsão é de queda d’água moderada.

Recomenda-se atenção redobrada a qualquer sinal de perigo aos moradores das cidades com destaque de chuvas fortes e contínuas. As pessoas que moram em área de risco devem observar os sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas.

Diante desses sinais orienta-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199. Não atravessar e adentrar em áreas inundadas ou enfrentar enxurradas, pois uma lâmina de água com 15 centímetros pode arrastar uma pessoa e com 30 centímetros até mesmo um veículo.

A Defesa Civil SP mantém orientações permanentes sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas e, também, aos demais tipos de desastres, por meio do aplicativo “Alerta SP”, disponível para download nos sistemas Android e IOS, e também o site www.spalerta.gov.br.

Alertas de risco também são enviados pelo SMS 40199. Basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199.

Todo o Sistema de Proteção e Defesa Civil monitora ininterruptamente as condições meteorológicas para acompanhar a formação e movimentação das chuvas em todo Estado. Os agentes de Defesa Civil Municipal realizarão vistorias em áreas de risco durante todos os dias de vigência do alerta.