PERDA: falece Heitor Cavalini, aos 83 anos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Faleceu no sábado (7), Heitor Cavalini, aos 83 anos. Morador do bairro Vale do Sol, em Votuporanga/SP.

Vítima de morte natural, ‘Seu Heitor’ deixou a esposa Gertrudes e os filhos: Luís, Cláudia, Fernanda e Eduardo (in memoriam); além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 15h, no sábado, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Diário de Votuporanga