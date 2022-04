Projeto Votuporanga em Ação realiza mais de 140 novas contratações no ano

Em três meses, Secretaria de Direitos Humanos possibilitou o resgate da cidadania para famílias em vulnerabilidade social.

Mais de 140 pessoas foram contratadas pelo projeto Votuporanga em Ação 1 e 2 somente nestes primeiros três meses de 2022. Os bolsistas trabalham com contrato assinado durante seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses. Pelo projeto, existem bolsas de um salário mínimo no valor de R$ 1.212, ou no valor de R$ 606, mais uma cesta básica.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a iniciativa visa auxiliar as famílias em vulnerabilidade social para que possam respirar aliviadas e recebam suporte do poder público. Em troca, trabalham e buscam por melhores oportunidades no mercado de trabalho.