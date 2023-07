Prefeitura de Fernandópolis abre processo seletivo para 74 vagas com contratação direta na Educação

A Prefeitura de Fernandópolis está com inscrições abertas para mais um processo seletivo que terá a contratação direta de 74 aprovados para a Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente no formulário do google forms no endereço eletrônico https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS8xLdNZD5kxIG5UmWMGgrB2d0gCS08-u4pgLwN8riITblUQ/viewform. O prazo final para os interessados é a próxima sexta-feira, 21, às 23h55. A publicação da relação das inscrições e local das provas objetivas serão divulgados no próximo dia 25. As provas acontecerão no dia 30 de julho.

A validade das contratações será de doze meses, podendo ser prorrogado pelo prazo de até 12 meses.

As vagas disponíveis, com carga horária semanal de 40 horas, são para as funções:

Auxiliar de Cozinha (04 vagas + cadastro reserva) é preciso ser alfabetizado para concorrer;

Auxiliar Educacional (69 vagas + cadastro reserva), escolaridade exigida – ensino médio completo

Monitor de Transporte Escolar (01 vaga + cadastro reserva), é preciso ter concluído o ensino fundamental

Todos os cargos acima terão remuneração salarial de R$1.680,34. As primeiras convocações terão início no dia 14 de agosto.

Todas as informações do processo, datas e publicações do andamento estarão disponíveis no site www.fernandópolis.sp.gov.br na aba Concurso.