Prefeito Jorge Seba autoriza reforma do CEM Profº Faustino Pedroso

Obra será realizada em duas etapas, com a primeira a ser iniciada nos próximos dias; outras escolas também receberão melhorias nos próximos meses

Alunos do CEM Profº Faustino Pedroso receberam uma boa notícia nesta quarta-feira (16/11) durante a visita do prefeito Jorge Seba. A primeira etapa de uma grande reforma foi autorizada e deve iniciar nos próximos dias. A obra contará com recursos próprios da Prefeitura na ordem de R$ 1,7 milhão.

Farão parte desta primeira etapa das obras, a reforma de quase toda a cobertura com substituição da estrutura existente por estrutura metálica com telha termoacústica; adequações no piso entre os blocos de salas de aula; adequações na arquibancada da quadra, rampa de saída de emergência e construção de duas salas multiuso e um almoxarifado.

“É uma feliz coincidência anunciar essa reforma logo após termos recebido o prêmio de melhor cidade em Educação no Estado. Sabemos que a melhoria física nas unidades resulta também em uma melhor qualidade de ensino”, disse o prefeito Jorge Seba.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, informou também que outras escolas também receberão melhorias nos próximos meses. “Iniciamos, a partir de hoje, uma série de melhorias em várias escolas entre o final deste ano e o durante todo o ano de 2023. Em uma segunda etapa de reforma da escola Faustino também trocaremos os mobiliários como carteiras e cadeiras, faremos a revitalização das lousas digitais e melhorias no sistema de climatização. É uma grande obra que trará melhor estrutura para a escola”.