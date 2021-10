Prefeitura atende pedido da vereadora Sueli Friósi e confirma Food Parque com início em novembro

Com o objetivo de oferecer mais uma opção de lazer voltado à área de gastronomia, a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com Associação dos Feirantes e empresários do ramo, e atendendo à indicação da Câmara Municipal, através da vereadora Sueli Friósi Lopes, agendou para novembro a primeira edição do Food Parque.

A intenção é que seja realizado no segundo sábado do mês, no Parque da Cultura, no período entre a tarde e a noite.

A iniciativa visa fortalecer a economia local e incentivar os pequenos empresários do setor de gastronomia, além de oferecer uma opção de passeio em família, para degustação de comidas variadas oferecidas em um único espaço.

Em reunião realizada no Gabinete do Prefeito no fim da tarde de quinta-feira (7/10), ficou sugerido o Parque da Cultura como o local com melhores condições de abrigar o Food Parque, já que possui a estrutura necessária para receber os trucks e trailers.

Uma praça de alimentação gourmet poderá ser montada ao ar livre e também serão disponibilizados lavatórios e banheiros para uso da população. “Essa iniciativa é uma das metas do nosso governo e estamos trabalhando em parceria para concretizar mais este projeto e oferecer novidades à população de Votuporanga”, disse o prefeito Jorge Seba.