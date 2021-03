Prefeito Jorge Seba e vice cabo Valter buscam recursos para desfavelamento

O prefeito Jorge Seba, o vice-prefeito Cabo Valter Pereira e o diretor regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) de Rio Preto, Osvaldo Carvalho estiveram nesta segunda-feira, em São Paulo, na sede da Secretaria Estadual da Habitação.

Na ocasião, as lideranças do município se reuniram com o secretário da Habitação do Estado, Flavio Amary, e apresentaram projetos e discutiram sobre a liberação de recursos para o programa de desfavelamento nos bairros Matarazzo e Esmeralda, e ainda nas ruas Alvim Algarve e Olímpio Formenton. “Essa é uma ação que trato como prioridade para este primeiro ano da nossa administração”, destacou Seba.