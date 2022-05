Vereador Chandelly pede que Prefeitura trabalhe rápido para abrigar e proteger do frio pessoas em situação de rua​

O vereador Chandelly Protetor utilizou parte de seu tempo de fala na sessão da Câmara desta segunda-feira para, entre outros assuntos, lembrar da importância do Poder Público agir rápido para abrigar as pessoas em situação de rua para abrigos provisórios nos próximos dias, devido à chegada de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas na nossa região.

Ele lembrou do esforço feito no ano passado pelo Poder Executivo que abrigou temporariamente os moradores de rua nos períodos mais críticos de queda de temperaturas e pede para que esforço semelhante seja realizado em 2022.