Deputado Federal Fausto Pinato propõe medidas para proteger idosos na concessão de empréstimos consignados

Hoje, em uma visita ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em Brasília, o deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) apresentou uma série de propostas destinadas a aumentar a segurança e dignidade dos aposentados no momento de contratar empréstimos consignados. Pinato enfatizou a necessidade de ações concretas para proteger essa população vulnerável contra fraudes e abusos.

Durante o encontro, Pinato destacou a importância de implementar duas medidas principais contidas em seus requerimentos apresentados na Câmara dos Deputados. A primeira medida propõe que todos os empréstimos consignados sejam realizados de forma presencial ou mediante assinatura digital segura pelo Sistema Gov.br. Essa exigência visa garantir que os idosos estejam plenamente cientes e de acordo com o contrato que estão assinando, dificultando fraudes e abusos.

A segunda proposta estabelece que, na concessão da aposentadoria, o sistema esteja bloqueado como padrão para empréstimos consignados. Para qualquer nova solicitação, renovação ou empréstimo, seria necessário desbloquear o sistema, que retornaria ao estado bloqueado após a operação. Esse processo garantiria que cada ação seja realizada com segurança e controle rigorosos.

Essas medidas respondem a uma preocupação crescente com fraudes, golpes e coerções que frequentemente afetam os idosos. Pinato ressaltou que o encontro com o ministro foi positivo e o governo federal mostrou interesse em coibir essas fraudes. “O ministro Luiz Marinho se mostrou interessado com as propostas e ficou de apresentar para o Presidente Lula. Temos que cuidar daqueles que cuidaram de nós”, afirmou o parlamentar.

Pinato espera que as propostas sigam adiante, observando a urgência de ações efetivas para garantir maior segurança financeira e dignidade aos aposentados.