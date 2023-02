Câmara Municipal aprova projeto de Meidão para denominação de rua “Idemando Figueira da Costa”

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou nesta segunda-feira, 13, a sua quarta sessão ordinária do atual ano legislativo. Na reunião semanal do Legislativo votuporanguense, apenas um projeto de lei de autoria da Câmara foi colocado em votação no plenário.

Conforme a pauta divulgada pela secretaria-administrativa da Câmara Municipal, os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei número 21/2023, de autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso que denomina a atual rua Projetada número 5, localizada no Loteamento Athenas II, em rua “Idemando Figueira da Costa”.

O HOMENAGEADO:

Idemando nasceu na cidade de Onda Verde, no dia 1 de Fevereiro de 1935; Filho de Jeronimo Figueira da Costa e Amélia Lucinda de Jesus.

Era o filho mais velho de uma família de oito irmãos: Joaquim Figueira da Costa, Zaira Lucinda de Jesus (in memorian), Vandira Figueira da Costa (in memorian), Ercilia Lucinda de Jesus Parreira (in memorian), Devanir Figueira da Costa, Diorandi Figueira da Costa (in memorian), Jeronimo Figueira da Costa.

O homenageado era casado com a senhora Maria Abadia de Lima Costa, tiveram três filhos Célia Regina de Lima Costa, Francisco Carlos de Lima Costa, Denise de Lima Costa Furlanetto.

Ainda moço veio com a família para Votuporanga. Com 17 anos de idade, seu pai faleceu, ficando praticamente como pai de todos os filhos. Com essa idade ajudando Dona Amélia a criar os filhos;

Trabalhou em diversas atividades, nas Casas Pernambucanas, foi alfaiate, sendo orientador de várias pessoas que trabalharam com ele e passaram depois a exercer as atividades por conta própria.

Foi o Agente do IAPC – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários para todos os municípios da região de Votuporanga, depois tornado uma sigla única, abrangendo todos os setores em INPS – Instituto Nacional de Previdência Social.

Foi agropecuarista em Mato Grosso e Votuporanga, diretor do Sindicato Rural de Votuporanga, membro do Lions Clube de Votuporanga; membro da diretoria do Centro Social de Votuporanga.

O homenageado ainda colaborou com os diversos setores de nossa comunidade.

Faleceu no dia 12 de maio de 2020, com 86 de idade, sendo uma das pessoas que tanto contribui para Votuporanga.