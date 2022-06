João Dado fala sobre conquistas para a saúde de Votuporanga e região

Pré-candidato a deputado federal, o ex-prefeito participou da ‘Sala de Bate-Papo’, na Rádio Clube FM.

O quadro ‘Sala de Bate-Papo’, da Rádio Clube FM, desta quinta-feira (23.jun), recebeu o ex-prefeito de Votuporanga/SP, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, popularmente conhecido como Dado, que falou ao comunicador Alexandre Lobão, sobre as conquistas para saúde do município e região.

João Dado que possui extensa vida pública, dividiu com os ouvintes sua participação em avanços para Votuporanga como a instalação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no segundo semestre de 2011, período em que ele figurava como deputado na Câmara Federal.

“Pois é, essa unidade eu considero fundamental para dar assistência à saúde. Por que quando a pessoa tem um problema de saúde na sua casa, no seu trabalho, enfim, ela não pode ser desassistida e precisa ter assistida rapidamente. E a UPA SAMU, a UPA é uma unidade de pronto atendimento, então ali, os nossos profissionais de saúde dão assistência emergencial; já o SAMU vai buscar essa pessoa em sua casa, no emprego, onde ela teve esse problema de saúde. Então, essas duas unidades, que foi um trabalho que fizemos em Brasília, e que foi implantada no governo do Júnior Marão, nos dá muito orgulho em ter salvo tantas vidas desde então. Foi mais ou menos R$ 1,4 milhão, para cada unidade, e assim elas foram instaladas praticamente em conjunto, e isso dá assim, para nós, uma satisfação de saber que um votuporanguense e uma votuporanguense que teve um problema e precisou dessa assistência, teve sua vida em muitas das vezes, salva por conta desses dois serviços”, explicou Dado.

Ainda sobre o SAMU, Alexandre Lobão relembrou que a instalação do serviço em Votuporanga e que atende também outros 17 municípios vizinhos, é fruto de uma demanda apresentada, a época, pelo vereador Mehde Meidao Slaiman Kanso.

“É verdade. Nós temos 17 cidades que são atendidas pelo SAMU, desde Cardoso, Nhandeara, Sebastianópolis do Sul, enfim, e a gente tem a satisfação de que em muitas vezes eu estou em alguma dessas cidades e as pessoas lembram e falam: ‘O Dado, que benção que é nós termos aqui essa assistência’. Algumas dessas cidades, de menor porte, aqui da nossa região, elas não têm hospitais bem montados como é a nossa Santa Casa que é um primor, é uma instituição hospitalar de excelência. Em todo o Brasil ela é um exemplo a ser seguido. Então, quando nós implantamos o SAMU, nós fizemos um convênio com todos os 17 municípios atendidos, e através desse convênio nós damos assistência, trazemos esses pacientes, muitas vezes em situação de emergência e urgência, e trazemos aqui para a UPA, e depois, damos assistência na Santa Casa”, detalhou o ex-prefeito.

Ainda discorrendo sobre o tema, João Dado constatou o grande volume populacional da área atendida por SAMU e UPA de Votuporanga, quando comparado ao número de habitantes do município: “Mais do que dobra. Aproximadamente 215 mil habitantes que estão sendo salvos, a verdade é essa, estão sendo salvos por UPA e SAMU. E eu fico feliz, por que cumpri com o dever.”

Além desses dois serviços que revolucionaram a assistência médica pública em Votuporanga e região, João Dado pontuou investimentos com recursos conquistados em Brasília, ainda como deputado federal, dentre eles, R$ 1,2 milhão para os consultórios dos bairros Jardim Marin, Palmeiras I e o mini-hospital do Pozzobon.

O ex-deputado federal explicou a importância de um bom trânsito na Câmara Federal: “No caso lá do Jardim Marin, nós trouxemos R$ 430 mil que era uma emenda de outro parlamentar, mas que tinha deixado de ser deputado. Veja como as coisas funcionam, quando você tem uma boa relação com os outros deputados federais, você consegue recuperar emendas deles, indo ao Ministério da Saúde, ao Governo Federal, na condição de parlamentar, e consegue fazer essa recuperação. E esse é nosso consultório municipal Jeronimo Figueira da Costa Neto, tá lá perto da represa do Assary.”

João Dado, entre o montante trazido para Votuporanga, comentou sobre o apoio a Santa Casa: “Eu fico muito feliz, de talvez, ter sido o parlamentar que mais trouxe recursos para a Santa Casa. Não fiz só trazer recursos, nós criamos um sistema através do qual a Santa Casa prepara um folder, uma espécie de uma revista, e todos os anos nós íamos com o pessoal da Santa Casa nos gabinetes dos parlamentares, meus amigos, pedindo recursos para a Santa Casa. Mas, só eu mesmo, trouxe quase R$ 10 milhões para a Santa Casa através de emendas próprias, e mais uns R$ 2 milhões através de parlamentares, até de outros estados, como o Aelton Freitas, aqui de Minas Gerais, Carlos Manato, lá do Espirito Santo. E eles colocavam recursos por que eram meus amigos; Tiririca também colocou recursos por diversos anos, enfim, nós conseguimos através dessa união de forças.”

Ainda no decorrer de aproximadamente 30 minutos de bate-papo, João Dado relembrou conquistas na área da saúde também em seu período a frente da Prefeitura de Votuporanga, como por exemplo, construção e melhorias de consultórios municipais, além de iniciativas como o ‘odontomóvel’ que levou o atendimento odontológico nas escolas.

E já que o tema é saúde, João Dado ponderou que ainda conseguiu construir uma nova secretaria municipal para abrigar a pasta, e elegeu como uma meta a ser batida: “Atualmente ela está instalada onde antigamente, onde meus filhos nasceram, no Hospital Santa Catarina, do meu sogro e do Dr. Jonas, mas ali é um edifício antigo, também adaptado. E eu tenho comigo que essa realização também é um dever que haverei de cumprir num futuro próximo, se Deus permitir, e nós buscarmos os recursos necessários para que seja construída a nova secretaria da saúde de Votuporanga; já temos terreno necessário para tanto, assim como a clínica veterinária, em que o terreno foi compartimentado, em metade para a clínica veterinária e metade para a nova secretaria da saúde de Votuporanga. Esse é um compromisso que faço aqui… .”

A entrevista pode ser acompanhada na íntegra no: www.facebook.com/clube92fm

Pré-campanha a deputado federal pelo PL

João Dado oficializou em evento no mês de março sua pré-candidatura a deputado federal pelo PL (Partido Liberal), ocasião em que recebeu em Votuporanga a cúpula estadual da legenda. Entre os avalizadores da volta de Dado à Câmara Federal está o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), com quem o ex-prefeito de Votuporanga dividiu plenário em suas passagens como deputado federal.

Diário de Votuporanga