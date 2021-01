Vereador Cabo Renato Abdala quer exclusão de juros e parcelamento de IPTU a contribuintes inadimplentes

O vereador cabo Renato Abdala encaminhou à Prefeitura uma solicitação pedindo estudos no sentido do Executivo retirar os juros e promover parcelamento de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) dos contribuintes que estão inadimplentes com o município.

De acordo com o vereador, em torno de dez mil imóveis deixaram de ter seus impostos pagos – IPTU referentes ao exercício de 2020. Ele justifica que muitos munícipes perderam seus empregos devido à pandemia da COVID-19, ressaltando ainda que o preço dos insumos básicos elevou-se, prejudicando ainda mais o cidadão brasileiro.



Desta forma, o vereador pediu ao secretário municipal da Fazenda, Deosdete Vechiato que promova estudos que possibilitem que os imóveis que estão inadimplentes com o IPTU possam parcela o valor devido, sem os juros e outros acréscimos, permitindo assim que regularizem a situação dos seus imóveis junto à Prefeitura. “É uma forma justa de promover o aumento de arrecadação aos cofres da Prefeitura e também de ajudar esses munícipes que estão inadimplentes e terão a oportunidade de quitar os seus débitos com o município”, destacou o vereador.